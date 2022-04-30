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Son Dakika: Bakan Koca "14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259

30.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini söyleyen Bakan Koca, problemin çözüldüğünü belirterek toplam aktif vaka sayısı 17.259 olduğunu söyledi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca "14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259'dur." ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN SAYILARI, YENİ VAKALARIN ÜZERİNDE"

Öte yandan Bakan Koca açıklamasında "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19’la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." dedi.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı son dakika haberi
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