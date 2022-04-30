Son Dakika: Bakan Koca "14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259'dur." ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN SAYILARI, YENİ VAKALARIN ÜZERİNDE"

Öte yandan Bakan Koca açıklamasında "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19’la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." dedi.

Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2022



