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  4. Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları

11.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu. En yüksek vaka oranına sahip üç il ise, 653,10 ile Rize, 507,874 ile Bayburt ve 424,58 ile Aksaray oldu.

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritası paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritayı, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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EN ÇOK ARTAN İLLER

Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerini kullandı.

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EN YÜKSEK 3 İL

Buna göre, en yüksek vaka oranına sahip üç il, 653,10 ile Rize, 507,874 ile Bayburt ve 424,58 ile Aksaray oldu.

İstanbul'da ise 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 156,95

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam Rize'ye takmış. Her hafta birinci il diyor? Rize'nin nüfus yoğunluğuyla İstanl'u karşılaştırsak İstanbul'un Rize'den az çıkma şansı yok. Büyükşehirlerinin hepsinin Rize'den fazla olması lazım vaka sayılarının. Ama be hikmetse ısrarla Rize 1.gösteriliyor. Hastlığın ne olduğu da belli değil. ilkgünden beri bir korku pompalanıyor, surekli değisık varyantları çıkıyor, bir doz aşı olun diyenler dozu 5 çıkardı. Hastalık konusunda hicbir ulke masum değil

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