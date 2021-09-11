Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritası paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritayı, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerini kullandı.
Buna göre, en yüksek vaka oranına sahip üç il, 653,10 ile Rize, 507,874 ile Bayburt ve 424,58 ile Aksaray oldu.
İstanbul'da ise 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 156,95
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