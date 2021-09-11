Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritası paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritayı, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

EN ÇOK ARTAN İLLER

Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK 3 İL

Buna göre, en yüksek vaka oranına sahip üç il, 653,10 ile Rize, 507,874 ile Bayburt ve 424,58 ile Aksaray oldu.

İstanbul'da ise 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 156,95

