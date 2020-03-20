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  4. Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 23:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 670'e çıktı.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.


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