Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020



