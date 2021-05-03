Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

"Sinovac aşısı sevk edilmeye devam edecek" ifadelerini kullanan Koca, "Aşı programını hızlandıracağız" şeklinde konuştu.

Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var diyen Bakan Koca, "Haziran sonu 40 yaş ve üstü aşılanacak" ifadelerini kullandı.

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusuna ise Koca, "Yaz sonu" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, "Yarından itibaren muhtarların aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir." açıklamasında bulundu.

6 AYDA 50 MİLYON DOZ AŞI

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Vaka sayısında önemli bir düşüş başlamıştır. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı.

Sevindirici haber şu ki vaka sayıları neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66.