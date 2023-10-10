HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Koca aşı karşıtı iddialarına yanıt verdi! 'Söz konusu dahi olamaz'

SON DAKİKA | Bakan Koca aşı karşıtı iddialarına yanıt verdi! 'Söz konusu dahi olamaz'

10.10.2023 12:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı karşıtı olduğu yönündeki iddiaya "Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur" dedi. Koronavirüsle ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "Kovid-19 mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Koca aşı karşıtı iddialarına yanıt verdi! 'Söz konusu dahi olamaz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Son günlerde yaptığınız Kovid-19 açıklaması ile aşı karşıtı olduğunuza yönelik eleştiriler oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna Koca, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir." yanıtını verdi.

"SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"

Koca, Türkiye'nin, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılaması oranının yüzde 95'in üzerinde olduğuna dikkati çekti. Bakanlığıyla ilgili konularda tüm süreçlerin ilgili bilim kurullarıyla birlikte yürütüldüğünü ifade eden Bakan Koca, "Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

Bazı açıklamalarının, hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapıldığını, onları hedef göstermekle itham edildiğini dile getiren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Dolayısıyla çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli, aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını özenle yaptırmalılar."

"BİR ENDİŞEMİZ YOK"

Bir gazetecinin, "Gelecek yıllarda mevsimsel grip aşılarının Kovid-19'a karşı da koruyucu hale gelmesi mümkün mü?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Grip aşısı için, kendisine aşı tanımlanmış herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı. Kovid-19 mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok. Bakın aşılama konusundaki hassasiyetimi çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?"

ŞEHİR HASTANELERİ

Koca, şehir hastanelerine ilişkin son durumun sorulması üzerine, Gaziantep Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Böylelikle 22'nci şehir hastanesinin açılmış olduğunu aktaran Koca, bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanesinin de hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, "Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak." dedi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Operasyonlar devam edecek mi? 38 mafya...Operasyonlar devam edecek mi? 38 mafya...
Bu da zorba veli: Haberi duyar duymaz yakınlarını toplayıp okulu bastı!Bu da zorba veli: Haberi duyar duymaz yakınlarını toplayıp okulu bastı!
Hamas, Gazze'deki tünelleri paylaştı, İsrail'e gözdağı verdiHamas, Gazze'deki tünelleri paylaştı, İsrail'e gözdağı verdi
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.