Son dakika! Bakan Koca duyurdu: "Vaka sayıları 4 kat birden arttı"

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana gündemini, salgının seyri, aşı programı, yerli aşı TURKOVAC’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları oluşturdu.

"VAKA SAYILARI 4 KAT ARTTI"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi Ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk.

"HİÇBİR SAĞLIK SİSTEMİNİN KAPASİTESİ SINIRSIZ DEĞİLDİR"

Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir.

"GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ EN KÖTÜ SENARYO"

Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Toplantımız sonrası basın açıklamamız:



Video: https://t.co/Y1Vdlrqe8G — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 12, 2022



