Son dakika... Bakan Koca da duyurmuştu: Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar çıkacak?

Son dakika haberi: Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsle mücadele sürerken, salgınla mücadele, normalleşme ve maske serbestliği konusunda önemli kararlar alınması beklenen Bilim Kurulu toplantısının saati belli oldu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

HANGİ KARARLAR BEKLENİYOR?

Gelen bilgilere göre, salgınla mücadelenin değerlendirileceği toplantıda, bazı kısıtlamaların yeninden değerlendirilmesi bekleniyor. Bu konuların başında ise açık alandaki maske zorunluluğunun kaldırılması geliyor.

BAKAN KOCA SİNYALİ VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." demişti.

