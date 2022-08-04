Son Dakika: Bakan Koca'dan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)





