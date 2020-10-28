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  4. Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar

Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar

Koronavirüs salgınının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir.

Pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da.

(Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir.

Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var.

"İSTANBUL'DA DURUMU KONTROL ALTINA ALAMAZSAK..."

İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz.

Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.

Toplu ulaşım büyük risk kaynaklarından. Toplu taşıma, kapalı yerlerde planlama istedik.

Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak.

İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin.

koca-

"İŞVERENLERE SESLENİYORUM"

İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın.

Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok.

İŞTE İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için.

AYRINTILAR GELİYOR...

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