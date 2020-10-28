Son dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar

Koronavirüs salgınının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir.

Pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da.

(Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir.

Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var.

"İSTANBUL'DA DURUMU KONTROL ALTINA ALAMAZSAK..."

İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz.

Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.

Toplu ulaşım büyük risk kaynaklarından. Toplu taşıma, kapalı yerlerde planlama istedik.

Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak.

İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin.