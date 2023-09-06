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  4. Son dakika: Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması! "Türkiye'de henüz görülmedi" diyerek duyurdu

Son dakika: Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması! "Türkiye'de henüz görülmedi" diyerek duyurdu

06.09.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsün Eris varyantına ilişkin açıklama geldi. "Türkiye için bir risk durumu var mı?’’ sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Ülkemizde Eris varyantına bağlı vaka şu ana kadar görülmedi" dedi. Koca, eski günlere dönmek gibi bir durumun da söz konusu olmadığını söyledi.

Son dakika: Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması! "Türkiye'de henüz görülmedi" diyerek duyurdu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özellikle Avrupa'da görülen ve artmaya başlayan koronavirüsün Eris varyantıyla ilgili konuştu. "Covid vakalarının yeniden artmaya başladığının paylaşımları var sosyal medyada. Türkiye için bir risk durumu var mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca "asla endişeye mahal yok" diye konuştu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | BAKAN KOCA: "ÜLKEMİZDE ERİS VARYANTINA BAĞLI VAKA GÖRÜLMEDİ"

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vakalarında tekrar artış olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Türkiye'de Eris varyantına bağlı bir vakanın şu ana kadar görülmediğini aktaran Koca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarınca sürekli analizlerin yapıldığına işaret etti.

"ESKİ GÜNLERE DÖNMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Koca, "Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız." ifadesini kullandı.

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Özellikle yaşlı ve kronik hastaların kalabalık ortamlarda kendilerini tıpkı gripten korudukları şekilde korumaya devam etmelerini öneren Koca, "Hastalık belirtisi olanlar da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

"BEYAZ REFORM SONRASI KAMUDAN İSTİFALAR YÜZDE 40 AZALDI"

Bakan Koca, "Hekimlerin kamudan ayrıldığı, yurt dışına gittiği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beyaz Reform öncesi yani 2018, 2019, 2020 yıllarında kamudan istifaen ayrılan uzman sayısı ortalama 1500 kişiydi. 2022'nin Ağustos ayında Beyaz Reform devreye girmeden önce yani geçen yılın 8 ayında istifaen ayrılan hekim sayısı 2 bin kişiydi. Bu yılın ağustos ayına kadar olan 8 ayda ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı 1200 kişi. Yani Beyaz Reform'dan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı. Geçen yıla göre Beyaz Reform sonrası istifalardan bahsediyorum.

Ayrıca istifa eden hekimlerin hepsi de yurt dışına gitmedi. Bir kısmı yandal uzmanlığı, bir kısmı üniversite kadrolarına geçiş, bir kısmı muayenehane açma amaçlı, bir kısmı da özel sektörde sağlık kuruluşunda çalışmak üzere ayrılıyor. Aslında sağlık hizmet sunumuna katkıları başka mecralarda devam ediyor. Özetle tüm istifa edenler yurt dışına gitmiyor."

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"KAMUYA DÖNEN HEKİM SAYISI 8 BİNİ BULDU"

Sağlık Bakanı Koca, "Beyaz Reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Özel sektörden devlete, muayenehaneden kamuya geçiş, üniversitelerden bahsetmiyorum, sadece Sağlık Bakanlığının sağlık kuruluşlarına geri dönen 8 bine yakın hekim oldu. Görevlerine de fiilen başladılar. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın." diye konuştu.
Türkiye'de bazı ilaçların bulunamadığı, bazı ilaçların da ülkeden çekildiği iddialarına ilişkin soruya karşılık Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekildiğine ilişkin haberlerin gündeme geldiğini anımsattı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Evet, ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Pazardan çekilen firma tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor. Son dönemde bu ilaca üç defa zam yapıldığı halde bu kararı aldılar. Ancak 5 tane eş değer ilaç var piyasada. Sorun yaşanmayacak. Bu piyasadan çekilmenin kasıtlı olmadığına inanmak istiyorum. Ayrıca kimse kendisini küresel ilaç şirketlerinin sesi konumunda görmemeli. Ülkemizin ilaç sektörü bu tür emrivaki işlere mahal vermeyecek kadar iyi durumda. Kimse endişe etmesin."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs

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