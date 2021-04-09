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  4. Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

09.04.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalada şu ifadeleri kullandı:

"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

"Tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."


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koronavirüs (Covid-19) İstanbul Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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