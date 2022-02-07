Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul'da koronavirüs vakaları ve hastaneye yatış oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GÜNLÜK VAKA SAYILARI 40 BİNDEN 20 BİNİN ALTINA İNDİ"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

"YOĞUN BAKIMDAKİ KİŞİLERİN YÜZDE 88'İ AŞISIZ VE EKSİK OLAN KİŞİLER"

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 yaş ve üzeridir. Yaklaşık %88’İ aşısız ve aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. pic.twitter.com/C4XvtIxA74 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022

İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022



