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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran'da görülen koronavirüs ile ilgili olarak "İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hastalık bulgusu olan yolcuları sınırdan içeri almamaya dünden itibaren başladık" diye konuştu. Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakalarıyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan İran'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Van'daki sınır kapısında tedbirler alındı.

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İran'da görülen koronavirüs ile ilgili olarak "Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk." dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"İran'da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif ve 5 ölüm var. Türkiye'ye gelen yolculardan sağlık raporu istedik. İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk.

Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmî olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak."

'KORONAVİRÜS' GÖRÜŞMESİ!

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

VAN'DAKİ SINIR KAPISINDA KORONAVİRÜS ALARMI!

İran'da yaşanan koronavirüs ölümlerinin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında dün 'acil' olarak yapılan toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını, şüpheli vakaların, tecrit amaçlı sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını, tahsil edilecek özel ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi.

Tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlıların yaklaşan Nevruz Bayramı'nda Van'a akın etmesi bekleniyor.

İRANLILARIN GELİŞİ DEVAM EDİYOR

Sınır kapısındaki giriş- çıkışlarda kısıtlamaya gidilmezken hem İran hem de Türkiye tarafından geçişler devam ediyor.Personelin maske ve eldiven takmaya başladığı sınır kapısından geçen bazı turistlerin de maske taktığı görüldü. Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler. Sadece bir kentte virüse rastlandığını ifade eden İranlılar, "Virüs kontrol altında tutuluyor. Herkes hijyen konusuna dikkat ediyor. Maskeyle dolaşmaya çalışıyoruz. İran'da havaalanlarında, sınırlarda önlemler alınıyor" dedi.

Kaynak: DHA-Mynet

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İRAN koronavirüs

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