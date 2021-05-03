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Son Dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs testi' açıklaması

03.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayısı düşüşü ile vaka sayısı düştüğü yönünde asılsız değerlendirme görüyoruz. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır." açıklamasını yaptı. Ayrıca, Bakan Koca, "Son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü." diye konuştu.

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs testi' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'deki temasları sırasında düzenlenen basın toplantısında tam kapanma süreci ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek için geçen gün Antalya'daydık, bugün ise Edirne'deyiz. Trakya bölgesindeki 4 ilimizi ele alacağız.

BAKAN KOCA'DAN TEST AÇIKLAMASI

Son haftalarda gördüğümüz vaka artışı nedeniyle tam kapanmaya geçmek zorunda kalındı. 17 günlük kapanma ile hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Tedbirleri vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Durumun ağır hasta ve vefatlarda da görülmeye başlanacağını düşünüyoruz. Düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayısı düşüşü ile vaka sayısı düştüğü yönünde asılsız değerlendirme görüyoruz. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlama ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.7. Edirne aşılama programını başarı ile yürüten illerimizden. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

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Edirne Fahrettin Koca koronavirüs testi

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