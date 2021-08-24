Son Dakika: Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı: Ertelemeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. Yüzde 75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var."

18 YAŞ VE ÜSTÜ HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ en az 1 doz aşısını yaptırdı. %75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: “Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.” — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021



