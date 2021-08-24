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  4. Son Dakika: Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı: Ertelemeyin

Son Dakika: Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı: Ertelemeyin

24.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Yüzde 75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: Ertelemeyin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı: Ertelemeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. Yüzde 75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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