Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda ruhuna en yakın şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz. Gelenek ve göreneklerimizle bayramı daha da zenginleştiriyoruz. Bayramın ruhuna uygun olan bayramı sosyal dayanışma içerisinde geçirmemizdir. Kurban Bayramı'nda gerekli dikkati göstermezsek bu bizlere ağır bir vebal yükler.

Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen yerlerden yapılmalıdır.

Müteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulü ile pazarlık yapılmamalıdır.

Kurbanlar belediyelerin belirlediği yerlerde kesilmelidir.

Kesim en az katılımla yapılmalıdır.

Maske mesafeye dikkat edilmelidir.

gruptaki tedbirler namazla ilgilidir.

Bayram namazı ve Cuma namazı cemaatle kılınacak.

Abdest evde alınmalıdır, cami şadırvanında bırakılmamalıdır.

Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesiyle gitmelidir.

El öpmeyi el öptürmeyi sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bayramda kısıtlama gündemde yok.El öpmeyi el öptürmeyi sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bayramda kısıtlama gündemde yok.

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