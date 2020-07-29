HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda ruhuna en yakın şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz. Gelenek ve göreneklerimizle bayramı daha da zenginleştiriyoruz. Bayramın ruhuna uygun olan bayramı sosyal dayanışma içerisinde geçirmemizdir. Kurban Bayramı'nda gerekli dikkati göstermezsek bu bizlere ağır bir vebal yükler.

Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen yerlerden yapılmalıdır.

Müteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulü ile pazarlık yapılmamalıdır.

Kurbanlar belediyelerin belirlediği yerlerde kesilmelidir.

Kesim en az katılımla yapılmalıdır.

Maske mesafeye dikkat edilmelidir.

  1. gruptaki tedbirler namazla ilgilidir.

Bayram namazı ve Cuma namazı cemaatle kılınacak.

Abdest evde alınmalıdır, cami şadırvanında bırakılmamalıdır.

Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesiyle gitmelidir.

El öpmeyi el öptürmeyi sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bayramda kısıtlama gündemde yok.El öpmeyi el öptürmeyi sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bayramda kısıtlama gündemde yok.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladıİstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

En Çok Okunan Haberler

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı açıklaması

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Diğer Haberler
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Antalya'da bir çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bodrum’a bayram akını başladı

Bodrum'a tatilci akını başladı

Yollarda bayram trafiği başladı

Yollarda bayram trafiği başladı

Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi böyle karantinaya alındı

Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi böyle karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.