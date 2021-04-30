Bakan Koca: Şu an 6 milyon doz aşımız var

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerine olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık. Kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik. VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ HIZI ARTACAK Aşı programımızda planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve 1. doz aşısını olmuş vatandaşlarımızı 2. doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizde 3. bir aşının daha kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak.

Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır. Bu durumun ilk doz aşısını olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilenmediğini açıklamıştım. Alternatif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bu yana önemli düşüş yaşanmıştı. Düşüş hızının artacağı öngörülmektedir. ANTALYA'DA VA SAYISI YÜZDE 35 AZALDI Antalya ve Burdur ve Isparta hakkında bazı bilgiler... Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son 1 haftada vaka sayısı yüzde 35 oranında azaldı. Antalya'da yatak doluluk oranımız yüzde 47.7, Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66.3, Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Antalya'da aşılanma oranı 85. Burdur'da vaka sayısında yüzde 25 oranında azalma. Yoğun bakım doluluk yüzde 52.9. Burdur'da 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısı son 1 haftada yüzde 35 oranında azaldı.