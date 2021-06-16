Son dakika! Bakan Koca duyurdu: 35 yaş üzerine aşılama başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı.

Son bir hafta içinde aşılarımızı pek çok meslek grubuna açtık.

35 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA BAŞLIYOR

Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri vatandaşlarımız içinde aşı randevularını açıyoruz.

Bugün itibarıyla ilk doz yaklaşık 23 milyon, ikinci doz 14 milyon olmak üzere toplamda uyguladığımız aşı dozu 37 milyonu buldu.

"SALGIN HABERLERİNDEN KURTULDUĞUMUZ YAZ OLACAK"

Bu yaz salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz olacak. Hepimiz sevdiklerimizle arasındaki mesafeden kurtulacağız.

Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığının vaka tablolarına yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayılarımız düşüyor ancak 80 binden fazla vaka sayımız olduğunu göz ardı edemeyiz.

Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile güvenli hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım.

Son sozüm, lütfen en kısa sürede aşınızı olun.

