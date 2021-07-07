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Son Dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

07.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Aşılamada istediğimiz ivmeye ulaşmadığımız illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz" dedi. Koca, "Bakanlığımız tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika anlaşması imzalamaktadır. Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde aşılama çalışmaları vardı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek.

Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız.

Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya başlıyoruz. Bu durum çok uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, vatandaşımızı bilgilendirerek tedbirler alıyoruz.

"HASTALIĞI GEÇİRENLER 3 AY SONRA AŞILARINI OLABİLİRLER"

Bugün gündem artık aşıdır. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Üçüncü doz aşı konusunda ise, inakfit aşı olan 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarımız istedikleri aşıyı olabilirler.

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AŞI SERTİFİKASI AÇIKLAMASI

Gündeme gelen bir konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika anlaşması imzalamaktadır. Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Bunlar aşı türlerinden bağımsız olarak tanınmaktadır. Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı oaln vatandaşlarımızda aşı sertifikalarını e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından oluşturabilirler.

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken, ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarda aşılar kayıt altında tutuluyor. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamalarını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı
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