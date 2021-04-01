Son Dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ brifinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik. Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, "2021’in bir günü değil, 2021 yılı sağlık çalışanlarına adanmıştır. Yıl boyunca, bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye olarak sürece en aktif katkıyı verme kararlılığındayız." dedi.

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