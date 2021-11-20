Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."
İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2021
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