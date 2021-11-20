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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

20.11.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NÜFUSUN YÜZDE 60'INA KARŞILIK GELİYOR"

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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