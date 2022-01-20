Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak

Son dakika... 2 doz BioNTech aşısı olanları ilgilendiren açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptı. Bakan Koca, yapılacak mRNA üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını belirtti.
Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.
(DHA)
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