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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak

20.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2 doz BioNTech aşısı olanları ilgilendiren bir çalışma başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz BioNTech üzerine 1 doz yerli aşı TURKOVAC aşısı ile ilgili çalışma başlatılacağını açıkladı. Öte yandan bu çalışmanın, dünyada ilk olacağı belirtildi.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! 2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak

Son dakika... 2 doz BioNTech aşısı olanları ilgilendiren açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptı. Bakan Koca, yapılacak mRNA üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını belirtti.

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

(DHA)

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