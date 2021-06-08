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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapacak

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapacak

08.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, aile hekimlerinin de artık BioNTech aşısı yapacağını duyurdu.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." dedi.

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Fahrettin Koca
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
saklama kosullarini nasil olusturdunuz -180 derece olmasi gerekiyor cunku
Yeni gelen aşılarda değişti o iş.
sanırım bunun için sizden daha önce bilgi almışlar. saglik bakanı murat bey uyarmasa aşıyı çöpe atacaktik dediği sizsiniz herhalde
hükûmet işini bilir merak etme kardeşim
Hayır artık yeni biontek aslar buzdolabında saklanıyor.
geçen ay değişiklik oldu ya. normal aşılarla yani 5-10 derecede bile saklanabiliyor dendi. Aşı aynı aşı halbuki...
bim'in çiğ köftesini yiyorsunuz, gelmiş burda aşının saklama koşullarını sorguluyorsunuz. çok tuhafsınız...
herkese aşıyı yapinda bi rahatlayalim artik.
kaplumbağa hızı ile halen

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