Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Bolu'da göz doktorunu darbeden saldırgan tutuklandı

Son dakika haberi: Bolu’da, göz muayenesi için eşini götürdüğü hastanede sıra beklemek istemeyen Y.E.D.'nin, yumruk attığı göz doktoru Emre B.’nin burnu kırılmıştı. Beyaz kod verilen olayda gözaltına alınan şahıs emniyete götürülmüştü. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve saldırgan tutuklandı. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi TUTUKLANDI. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2021

BOLU'DA GÖZ DOKTORUNA ŞİDDET OLAYININ DETAYLARI

Bolu’da, eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Y.E.D.’nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartışmıştı. Eşinin tartıştığını duyan Y.E.D., muayene odasına girerek göz doktoru Emre B.’ye yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Emre B.’nin yüzüne aldığı darbeyle burnu kırılmıştı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri, şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirmişti. Emre B.’nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Y.E.D., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüş ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.

BOLU'DA SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR KONUŞTU

Saldırıya uğrayan Doktor Emre B. olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Şahıs, 'Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz' diye konuştu sırasını beklemeden. Diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala, 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabii' dedi. Ben de o sırada, 'Buyurun, dışarıya çıkar mısınız' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)





