Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Haftalık koronavirüs vaka oranları açıklandı (6-12 Kasım 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda illere göre haftalık koronavirüs vaka oranlarını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1O0zR18XO0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021

3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın'da arttı.

6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın. pic.twitter.com/BQMo069Psz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021



