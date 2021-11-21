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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Haftalık koronavirüs vaka oranları açıklandı (6-12 Kasım 2021)

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Haftalık koronavirüs vaka oranları açıklandı (6-12 Kasım 2021)

21.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka oranlarını açıkladı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Haftalık koronavirüs vaka oranları açıklandı (6-12 Kasım 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda illere göre haftalık koronavirüs vaka oranlarını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

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HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın'da arttı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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