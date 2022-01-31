SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı, İstanbul yine zirvede...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıklandı. Sağlık BakanıKoca, 15-21 Ocak haftalık vaka haritasını sosyal medyada hesabından paylaştı. Bakan Koca, haftalık vaka artışının en çok yaşandığı 10 ili açıklarken, İstanbul, 100 bin kişide 1245,73 ile zirvede yer aldı. İşte son dakika haberini ayrıntıları...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.

VAKA ARTIŞI EN ÇOK OLAN 10 İL

Bakan Koca, haftalık olarak paylaştığı vaka haritasında en çok artış yaşanan iller Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt oldu.





