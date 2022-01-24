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SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı, İstanbul zirvede...

24.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Haftalık olarak açıklanan vaka haritasında en çok koronavirüs vakasında artış yaşanan 10 il belli oldu. En çok vaka artışının yaşandığı il sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı, İstanbul zirvede...

Son dakika haberi: İllere göre vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak haftalık vaka haritasını sosyal medyada hesabından paylaştı. Bakan Koca, haftalık vaka artışının en çok yaşandığı 10 ili açıklarken, İstanbul, 100 bin kişide 1571,46 ile zirvede yer aldı. İşte son dakika haberini ayrıntıları...

3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

VAKA ARTIŞI EN ÇOK YAŞANAN İLLER

Bakan Koca, haftalık olarak paylaştığı vaka haritasında en çok artış yaşanan iller İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.


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Fahrettin Koca
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