SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı, İstanbul zirvede...

Son dakika haberi: İllere göre vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak haftalık vaka haritasını sosyal medyada hesabından paylaştı. Bakan Koca, haftalık vaka artışının en çok yaşandığı 10 ili açıklarken, İstanbul, 100 bin kişide 1571,46 ile zirvede yer aldı. İşte son dakika haberini ayrıntıları...



3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

VAKA ARTIŞI EN ÇOK YAŞANAN İLLER

Bakan Koca, haftalık olarak paylaştığı vaka haritasında en çok artış yaşanan iller İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon. pic.twitter.com/krpyTGSHIu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022



