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Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları

02.11.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bir haftaya önceye kıyasla en çok vaka artışı yaşanan iller Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM

Açıklanan haftalık verilere göre her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

VAKA ARTIŞI EN ÇOK YAŞANAN İLLER

Bakan Koca, bir hafta öncesine kıyasla en çok vaka artışı yaşanan illeri Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir olarak açıkladı.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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