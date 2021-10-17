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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

17.10.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2-8 Ekim arasında illere her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı. Paylaşılan haritada 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.

VAKA ORANI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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