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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Kargo çalışanlarıyla kuryeler de aşılama programına dahil edildi

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Kargo çalışanlarıyla kuryeler de aşılama programına dahil edildi

11.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafından sonra kargo çalışanlarıyla kuryelerin de aşılama programında dahil edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Kargo çalışanlarıyla kuryeler de aşılama programına dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına dahil edilen gruplarla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." açıklamasını yaptı.

TAKSİ VE DOLMUŞ ESNAFI PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

Bakan Koca, bugün şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da programa dahil edildiğini açıklamıştı.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına taksi ve dolmuş esnafı da dahil edildiSon Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına taksi ve dolmuş esnafı da dahil edildi


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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