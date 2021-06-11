Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Kargo çalışanlarıyla kuryeler de aşılama programına dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına dahil edilen gruplarla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." açıklamasını yaptı.

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

TAKSİ VE DOLMUŞ ESNAFI PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

Bakan Koca, bugün şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da programa dahil edildiğini açıklamıştı.



