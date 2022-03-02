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SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem: HES kodu zorunluluğu kaldırıldı

02.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem: HES kodu zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika: HES kodu zorunluluğu kaldırıldı. Haberi, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. HES kodu uygulamasının kaldırılmasını Bakan Koca, "Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek" sözleriyle duyurdu. İşte koronavirüsle mücadelede yeni dönemin ayrıntıları...

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SON DAKİKA | HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugün yapacağı açıklama merak ediliyordu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısında geçen Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemde alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, "Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek" açıklamasını yaptı.

MASKE ZORUNLULUĞU DA KALKTI

Ayrıca, Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Koca Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı...SON DAKİKA: Bakan Koca Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı...


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca HES kodu son dakika haberi
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