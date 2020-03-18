HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 23:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, bugün 93 yeni vakamızın olduğunu ve toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını açıkladı.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

İşte Koca'nın açıklaması:

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandıŞans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bakan koca

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Azap: Tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

Prof. Dr. Azap: Tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kara ve demir hudut kapıları kapatılacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kara ve demir hudut kapıları kapatılacak

Beklenen büyük indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

Dr. Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!

Dr. Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Diğer Haberler
Eski Kara Kuvvetli Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi

Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi

Kısa çalışma ödeneği nedir? Ne demek? Nasıl başvurulur? Ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği nedir?

18 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

18 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Esnek çalışma nedir? | Esnek çalışma modeli ve esnek çalışma saati nedir?

Esnek çalışma modeli nedir?

'Koronavirüs nedeniyle tutuklu sanık tahliye edildi' iddialarına yanıt

'Koronavirüs nedeniyle tutuklu sanık tahliye edildi' iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.