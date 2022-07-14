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Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Sağlık kurumları için yeni güvenlik uygulamaları

14.07.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık kurumlarının güvenliği için atılacak adımlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Sağlık kurumları için yeni güvenlik uygulamaları

Son dakika haberi: Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." ifadelerini kullandı.


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