Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Sağlık kurumları için yeni güvenlik uygulamaları

Son dakika haberi: Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022



