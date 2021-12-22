Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Son dakika haberine göre yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle Covid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk" diyerek, TURKOVAC aşısının üretiminin başlamış olduğunu duyurdu. Bakan Koca "Yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu." dedi.

Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

TURKOVAC YAYGIN KULLANIMA NE ZAMAN BAŞLANACAK?

Bakan Koca, gelecek hafta sonundan itibaren yerli aşıda yaygın kullanıma geçileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM İNSANLIKLA PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ

Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir. Turkovac'ın üretimi ile birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC AŞISININ ETKİNLİĞİ

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara da, "PCR'ı pozitif olan, şikayeti olanlarla değerlendirildiği zaman Turkovac kolunda sadece 20 kişi karşı kolda 40 kişi vardı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Bizim aşımız hatırlatma doz olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük" ifadelerine yer verdi.

