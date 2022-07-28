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Son dakika: Bakan Koca, "Eczacılarımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Kritik toplantıda alınan kararları paylaştı

28.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle yaptığı toplantıda aldıkları kararları paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Koca, "Eczacılarımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Kritik toplantıda alınan kararları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle yaptığı toplantının detaylarını paylaştı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda alınan kararları duyurdu.

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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık.

1-Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.

2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.

3-Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.

Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun."

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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