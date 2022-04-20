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SON DAKİKA: Bakan Koca, "En önemli toplantı" demişti! Kritik gün geldi... Bilim Kurulu toplanıyor

20.04.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En önemli toplantı olacak" diyerek işaret ettiği Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Birçok konunun görüşüleceği toplantının en önemli gündem maddesi ise halen bazı yerlerde zorunlu olan maske uygulaması. Kritik toplantıda okul ve toplu taşıma gibi yerlerdeki maske zorunluluğu konusunun el alınması bekleniyor. İşte Türkiye'nin merak ettiği toplantıya ilişkin detaylar...

SON DAKİKA: Bakan Koca, "En önemli toplantı" demişti! Kritik gün geldi... Bilim Kurulu toplanıyor

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, "En önemlisi olacak" dediği Bilim Kurulu toplantısının günü geldi. Türkiye'yi meraklandıran açıklama sonrası kritik toplantıda ne gibi kararların alınacağı merak konusu oldu.

MASKE KONUSU GÜNDEME GELECEK

Toplantıda görüşülecek konulara ilişkin bilgiler gelirken, en önemli gündem maddesinin maske konusu olacağı ifade edildi. Özellikle okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun bu toplantıda alınacak kararla kalkması bekleniyor.

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BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Bakan Koca tarih vererek duyurdu! Bakan Koca tarih vererek duyurdu! "En önemlisi olacak"

"Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere, bu anlamda önemli alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu’nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle şu an maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulaması da haftaya Bilim Kurulu'nda değerlendirilmiş olacak. Ve Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Bununla ilgili daha detaylı Bilim Kurulu sonrasında açıklamamız zaten olacak."

seru

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maske Fahrettin Koca bilim kurulu
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