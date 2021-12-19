Son Dakika! Bakan Koca: Hekime karşı ağır şiddet suçu işlendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine getirilen Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2021



