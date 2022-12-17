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SON DAKİKA | Bakan Koca 'İlaçta sorun çözülüyor' diyerek duyurdu: İşte 3 adımda çözüm

17.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşları yakından ilgilendiren ilaç açıklaması geldi. Açıklamasında ilaç teminindeki zorluğa karşı 3 adımda çözümü sıralayan Bakan Koca, "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." dedi. Öte yandan "Piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" diyen Bakan Koca "İlaçta sorun çözülüyor" ifadelerini kullandı. Koca ilaç üreticileriyle yaptıkları anlaşmayı da duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Koca 'İlaçta sorun çözülüyor' diyerek duyurdu: İşte 3 adımda çözüm

Son dakika haberi: İlaç temini ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca sıraladığı 3 çözümle "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." derken yaşanan önemli gelişmeyi "İlaçta sorun çözülüyor." ifade etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

İŞTE 3 ADIMDA ÇÖZÜM

Bakan Koca açıklamasında ilaç teminindeki zorluğa karşı üç adımda çözümü şu şekilde sıraladı:

  1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi
  2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması
  3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması

Bakan Koca paylaşımının devamında "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." dedi.

"İLAÇTA SORUN ÇÖZÜLÜYOR"

Bakan Koca konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında ise "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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"ANLAŞMAYA VARDIK"

Öte yandan Bakan Koca "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun." açıklamasını da yaptı.

Ayrıca Bakan Koca "Bazı ilaçların temininde zorluk, yurt dışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır." dedi.

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