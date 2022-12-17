SON DAKİKA | Bakan Koca 'İlaçta sorun çözülüyor' diyerek duyurdu: İşte 3 adımda çözüm

Son dakika haberi: İlaç temini ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca sıraladığı 3 çözümle "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." derken yaşanan önemli gelişmeyi "İlaçta sorun çözülüyor." ifade etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

İŞTE 3 ADIMDA ÇÖZÜM

Bakan Koca açıklamasında ilaç teminindeki zorluğa karşı üç adımda çözümü şu şekilde sıraladı:

Üreticiler için yeni kur düzenlemesi Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması

Bakan Koca paylaşımının devamında "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." dedi.

İlaç teminindeki zorluğa karşı:

1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi

2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması

3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması

ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022

"İLAÇTA SORUN ÇÖZÜLÜYOR"

Bakan Koca konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında ise "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Öte yandan Bakan Koca "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun." açıklamasını da yaptı.

Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık.

HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022

Ayrıca Bakan Koca "Bazı ilaçların temininde zorluk, yurt dışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır." dedi.

