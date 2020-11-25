HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

25.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Uluslararası Standartlarda ilk yerli aşımız Olan Tetanos-Difteri Aşısı kullanıma hazır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır.
Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı" ifadesini kullandı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç’ın, ilk dolumu 2017’de yaptığını belirten Bakan Koca şunları dedi:

"İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi.
Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndüBursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Doğru bilinen efsane yanlışlar yüzünden yerinizde saymayın!Doğru bilinen efsane yanlışlar yüzünden yerinizde saymayın!

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

Boğaz'ı denizanaları bastı

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

'Pes' dedirten görüntü! Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş

'Pes' dedirten görüntü! Ceviz içine gizlemiş

Bursa'da koronavirüs kabusu! Risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Ankara'daki atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

Ankara'daki atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.