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  4. Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

03.04.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde."

İŞTE 27 MART- 2 NİSAN HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

vaka-harita

20-26 MART HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

20-26 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası ise şöyleydi:
harita

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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