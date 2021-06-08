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  4. Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

08.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin.
harita


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca

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