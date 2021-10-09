Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül - 1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arsında her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 252,11, Ankara’da 363,69, İzmir’de 47,01 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/mJrDAA6HGn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak şunları söyledi:

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/MQUXHJL8Fw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2021



