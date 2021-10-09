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Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

09.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide koronavirüs vaka haritasını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 252,11, Ankara’da 363,69, İzmir’de 47,01 oldu. Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun olarak sıraladı. Bakan Koca açıklamasında, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül - 1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arsında her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 252,11, Ankara’da 363,69, İzmir’de 47,01 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

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EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak şunları söyledi:

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Koronavirüs risk haritası
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