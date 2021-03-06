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Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

06.03.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara'da artış var. En çok vakaya sahip olan il Samsun, en az vakaya sahip il ise Hakkari oldu.

Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek. Mevcut avantajı kaybetmemek için daha temkinli hareket etmeliyiz." dedi.

İŞTE 27 ŞUBAT-5 MART HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

harita

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ARTIŞ

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

20-26 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Geçen haftaki (20-26 Şubat) 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosu ise şöyleydi:
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