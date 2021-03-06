Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek. Mevcut avantajı kaybetmemek için daha temkinli hareket etmeliyiz." dedi.

İŞTE 27 ŞUBAT-5 MART HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ARTIŞ

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. pic.twitter.com/wt7YsOJ7qQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

20-26 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Geçen haftaki (20-26 Şubat) 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosu ise şöyleydi:



