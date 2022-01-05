Son dakika... Bakan Koca, kritik haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

Buna göre, İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/inkfcaciwo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022



