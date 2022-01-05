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  4. Son dakika... Bakan Koca, kritik haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Son dakika... Bakan Koca, kritik haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

05.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa denk gelen haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını açıkladı.

Son dakika... Bakan Koca, kritik haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

Buna göre, İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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