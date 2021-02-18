HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakan Koca, son bir haftada nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca, son bir haftada nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

18.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Bakan Koca, son bir haftada nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta en çok vaka artışı olan 5 ili açıkladı. Buna göre, 100 bin nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepkiBahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki
Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: Restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu, ne zaman açılacak?

Restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu?

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı! 'Unutulmak istiyorum'

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

Okullarda yüz yüze eğitim başlama tarihi: Okullar martta açılıyor mu? Hangi illerdeki ilköğretim, ortaokul ve liseler martta açılıyor?

Okullarda yüz yüze eğitim martta başlıyor mu?

İşte sokağa çıkma yasağı kalkış tarihi: Kademeli normalleşme nedir, ne zaman başlayacak? Mart ayında yasaklar kalkıyor mu?

Kademeli normalleşmenin detayları belli oldu!

Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki: Utanç verici bir çirkinliktir

Bahçeli'den sert tepki: Utanç verici bir çirkinlik

Sayısal Loto sonuçları 17 Şubat 2021 belli oldu! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 113 milyon TL'yi aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.