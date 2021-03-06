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  4. Son Dakika! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki

Son Dakika! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki

06.03.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki

Son Dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme sonrası ilk hafta sonuyla ilgili olarak "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" açıklamasını yaptı. Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu.

Türkiye'de kademeli normalleşme 1 Mart'ta başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme sonrası ilk hafta sonuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBUL HALKINA VE ESNAFINA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında "Hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Vali Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Günaydın sevgili İstanbullular; Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek.

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, Biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!"

DHA

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