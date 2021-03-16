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  4. Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

16.03.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca

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