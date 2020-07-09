Son dakika: Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den ortak açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Yeni dönemde ilk ziyaretinin Türkiye'ye olacağının sözünü vermişti. Sözünü gerçekleştirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden yetkilisini misafir etmek ülkemize güvenin göstergesidir.

Sayın Bölge direktörü ile Kovid19 ile mücadele başta olmak üzere, bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu ele alma fırsatı yakaladık.

Pandemi sürecinin her aşamasında kendisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyorduk. Türkiye'nin politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir.

Yine yakın işbirliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Kovid19 sürecindeki her bilginin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi inancını taşımaktayız.

"TAM BİR MUTABAKAT İÇERİSİNDEYİZ"

DSÖ ile ilişkişlerin geliştirilmesi konusunda sayın bölge direktörüyle ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Türkiye'nin sağlık alanında, sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde elde ettiği başarılar ve birçok ortak çalışmayı önümüzeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz.