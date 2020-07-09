Son dakika: Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den ortak açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:
Yeni dönemde ilk ziyaretinin Türkiye'ye olacağının sözünü vermişti. Sözünü gerçekleştirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden yetkilisini misafir etmek ülkemize güvenin göstergesidir.
Sayın Bölge direktörü ile Kovid19 ile mücadele başta olmak üzere, bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu ele alma fırsatı yakaladık.
Pandemi sürecinin her aşamasında kendisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyorduk. Türkiye'nin politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir.
Yine yakın işbirliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Kovid19 sürecindeki her bilginin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi inancını taşımaktayız.
DSÖ ile ilişkişlerin geliştirilmesi konusunda sayın bölge direktörüyle ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Türkiye'nin sağlık alanında, sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde elde ettiği başarılar ve birçok ortak çalışmayı önümüzeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz.
Bu anlayışın insani ve sağlık acil durumlarına hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz.
Ofisin kurulmasına ilişkin nihai anlaşma biraz sonra imzalanacak olup, ofisin en kısa sürede faaliyete başlamasını planlıyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Sayın Bakanım Fahrettin Koca, Bilim Kurulumuzun değerli üyeleri iyi akşamlar diliyorum efendim. Öncelikle sözlerimle sizlere beni burada sıcak, cana yakın bir şekilde Türkiye'de ağırlamakta olan sizlere kalbi teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. Bakanımız sayın Koca'ya dostane misafirperverliği için içten teşekkürlerimi, takdirlerimi sunmak isterim" açıklamasında bulundu.
Kluge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu basın toplantısı vesilesiyle ben Türkiye'de ve tüm Avrupa'da pandemiye karşı verilen mücadelede özellikle ön cephelerde çalışan tüm sağlık personeline, son derece fedakar çalışmaları için kamu önünde teşekkür edebilme fırsatını elde ettim, çok mutluyum. Sağlık personelimiz son derece fedakâr çalışmalarını sürdürüyorlar.
Covid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, başlamasıyla ben derhal ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Her bir ülke bazında tek tek bizler adına post Covid dediğimiz Covid sonrası döneme başlıyoruz.
Bugün sizlerle paylaşmak istediğim üç ana kilit mesajım olacaktır. Türk halkına, Türk yetkili makamlarına pandemiye karşı verdiği yanıt ülke ve ülke sınırlarını aşacak şekilde dayanışma sergiledikleri için, acil sağlık durumuna karşı böylesine bir tavır sergiledikleri için içten takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim.
Bir atasözü der ki, içimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak tek şey krizlerdir, zor zamanlardır. Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşuyla bünyesinde barındırdığı en iyiyi sergilemiştir. Hiç kimsenin mağdur bırakılmadığı, geride bırakılmadığı çalışma yapmalıyız."