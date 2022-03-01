Son dakika: Bakan Koca yarını işaret etti! 'Bir süredir beklenen açıklama'

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunacağı mesajını verdi.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022



