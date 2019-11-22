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Bakan Kurum açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı son dakika açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölü'müzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz.

"Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şaka gibi gölü bitirdiniz şimdi de eski haline mi getireceksiniz komik olmayın her haliniz komik
komikliğe bak eski haline getireceğiz
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